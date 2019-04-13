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ФАН-ТВ
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Губернатор Тюменской области поблагодарил силовиков за слаженную работу. ФАН-ТВ

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсетях опубликовал послание, в котором прокомментировал прошедшую накануне антитеррористическую операцию.

В частности, он поблагодарил силовиков за слаженные действия:

«Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм», — написал Моор в соцсетях.

Также он высказал слова благодарности жителям Тюмени за терпение и спокойствие.

Губернатор Тюменской области поблагодарил силовиков за слаженную работу. ФАН-ТВ

Подчеркнул глава области и то, что не обошлось без фейков. По его словам, люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами.

«Был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы», — посетовал губернатор региона.

Напомним, в пятницу вечером в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух сторонников ИГ1, собиравшихся совершить теракты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
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