Восстановленный в Сирии храм Сорока младенцев встречает прихожан

Москва, 13 апреля. Восстановленный в провинции Алеппо в Сирии храм Сорока младенцев встречает прихожан. Верующие активно возвращаются в церковь, которая была разрушена боевиками террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в 2015 году.

«Мы очень рады, что мы смогли вернуться и снова приходить сюда, потому что из-за войны мы давно не приезжали», — отметил в беседе с РИА Новости один из прихожан Зварт Саркис.

Он отметил, что восстановление церкви позволило верующим почувствовать, что победа уже свершилась. По словам Саркиса, теперь вернуться в храм могут все братья, инженеры, доктора и рабочие.

«Это большое счастье», — добавил он.

Церковь Сорока мучеников была основана в XV веке. После подрыва боевиками восстановление святыни производилось на пожертвования верующих армянской общины Алеппо. При работе использовались сохранившиеся старые камни. Храм был освящен одним из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви, католикосом Великого дома Киликийского Арамом I.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В настоящее время в стране продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Ключевыми задачами сегодня являются политическое урегулирование конфликта и возвращение в САР беженцев.

Ранее, как сообщало Федеральное агентство новостей, сирийскую Пальмиру посетила немецкая туристическая делегация. Путешественники осмотрели сохранившиеся и восстановленные в городе исторические памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за вооруженного конфликта туристы не посещали древний город около восьми лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.