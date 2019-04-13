Режим КТО в Тюмени отменен

Москва, 13 апреля. Режим контртеррористической операции в Тюмени отменен, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в регионе.

«Контртеррористическая операция в Тюмени завершена», — говорится в сообщении.

Как уточняется, режим КТО был отменен с 6.23 утра по местному времени (04.23 по Москве). С вечера пятницы он действовал в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа.

Также действие прекратили специальные меры и ограничения, введенные на время КТО.

В ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы двое сторонников террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ). Как сообщал НАК, они собирались провести в городе теракты в местах массового пребывания людей.

При попытке задержать преступников им было предложено сложить оружие, однако они в ответ начали перестрелку. В рамках КТО в Тюмени из зоны оцепления было эвакуировано более 100 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.