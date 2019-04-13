Стоун поддержал арестованного Ассанжа

Москва, 13 апреля. Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж помог правде выйти на свет, его работа была направлена на благо всего человечества, считает американский режиссер Оливер Стоун.

«Джулиан Ассанж — тот, кто дает правде выйти на свет. Это издатель, отстаивающий правду. Он проделал большую работу на благо человечества, несмотря на то, что с ним обращались негуманно», — написал Стоун в своем Twitter.

Он подчеркнул, что дело Ассанжа жизненно важно для сохранения права людей на информацию и для защиты основных свобод человека. Стоун заявил, что в настоящее время эти свободы «подавляются со стороны США и Великобритании».

Петицию в поддержку Ассанжа Стоун подписал еще в 2012 году.

Ранее на этой неделе Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища и лишил его гражданства. Журналист был арестован британской полицией в посольстве южноамериканского государства по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года. Он был доставлен в одно из центральных отделений полиции в Лондоне. Там Ассанж будет находиться до суда.

Ассанж получил известность после того, как опубликовал документы Госдепа США. В Штатах ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 35 лет или смертная казнь. Об убежище журналист просил, опасаясь, что его могут передать Вашингтону. Как заверяет Эквадор, британские власти дали письменные гарантии, согласно которым Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь.