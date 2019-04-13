В Тюмени нейтрализовали двух террористов. События дня. ФАН-ТВ

Контртеррористическая операция в Тюмени В Тюмени прошла контртеррористическая операция. Поздно вечером в одном из частных домов силовики обнаружили двух вооруженных сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. На предложение сдаться боевики открыли огонь, в результате перестрелки их нейтрализовали. Как сообщили специалисты Национального антитеррористического комитета, преступники готовили ряд терактов в общественных местах. Во время операции жителей окрестных частных домов эвакуировали, пострадавших среди них нет.

Авиаудар Израиля по Сирии Израильская авиация нанесла несколько ударов по сирийской провинции Хама. В результате атаки пострадали трое военных, разрушены несколько зданий, сообщают СМИ республики. Напомним, Израиль неоднократно наносил удары по Сирии. Командование армии утверждало, что целью нападений были подразделения, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции. Однако в результате атаки погибали, в том числе, мирные жители.

Присяга главы переходного Военного совета Судана Новый глава переходного Военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан принес присягу. Ранее он занимал пост руководителя генштаба сухопутных войск страны. До этого главой совета назначили министра обороны, но после суток пребывания на новом посту он заявил о своей отставке. Как рассказал специальный корреспондент ФАН, жители Судана праздновали назначение аль-Бурхана. Люди пели песни, выкрикивали «Свобода!». Напомним, 11 апреля в стране произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента Омара аль-Башира.