Помпео считает, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

Нью-Йорк, 13 апреля. В администрации американского президента в настоящее время считают, что российская сторона «сохраняет свое присутствие» в Венесуэле неправомерно и вопреки воле народа этой страны. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео озвучил данную версию в интервью телеканала MegaTV.

«Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы, — утверждал госсекретарь. — Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство».

Как отметил Помпео, США считают главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «избранным руководителем», а действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, по словам госсекретаря, является «бывшим лидером».

Помпео также указал на то, что военная интервенция в Венесуэла по-прежнему рассматривается Штатами.

Ранее власти Соединенных Штатов ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список еще четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с латиноамериканской страной.

22 января в Венесуэле начались акции протеста оппозиции, которая выступила против Мадуро — законно избранного президента. Спикер парламента Гуайдо незаконно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке Мадуро. При этом США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств поддержали Гуайдо. В России указали на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны, назвав происходящее в Венесуэле квазипереворотом.

