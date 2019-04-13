Симоньян высоко оценила работу спецслужб Тюмени

Москва, 13 апреля. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян высоко оценила деятельность спецслужб Тюмени по части работы с медиа и СМИ. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте, комментирую произошедшую накануне вечером спецоперацию спецслужб по ликвидации террористов, причастных с деятельностью ИГИЛ1.

«На удивление четко сработали сегодня спецслужбы по Тюмени, — отметила Симоньян. — Я не про саму КТО, разумеется (поскольку не имею компетенций судить о том, как правильно уничтожать террористов), а про работу с медиа».

По ее словам, после начала контртеррористической операции бала сразу дана официальная информация, «не ждали, пока десять дядек согласуют релиз», «поскольку у них террористы и им не до этого».

«Тем самым сразу заткнули слухи, домыслы, все вот эти «источник агентства на соседнем пастбище», — написала Симоньян.

«Никого не затыкали, не пытались «не пущать» инфу, раздувая тем самым аудиторию сомнительных ресурсов», — заключила она.

1 Организация запрещена на территории РФ.