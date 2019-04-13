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Американский солдат убил женщину в Японии

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Американский солдат убил женщину в Японии

Токио, 13 апреля. В южной японской префектуре Окинава произошло убийство: американский военнослужащий расправился с женщиной, после чего покончил жизнь самоубийством, о чем пишет Kyodo News.

По информации агентства, ЧП случилось в городе Тятан. По предварительным данным, военный проходил службу в морской пехоте США. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, местная полиция начала расследование.

Сообщение о двух окровавленных телах, которые были найдены в жилом доме, поступило на пульт местных спасательных служб утром в субботу. Очевидцы сообщили, что два американских военных автомобиля прибыли вместе с машинами скорой помощи к месту инцидента.
 

Автор: Тимур Румянцев
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