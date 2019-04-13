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Россия

Корабли Черноморского флота провели маневры в море во время учений НАТО

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Корабли Черноморского флота провели маневры в море во время учений НАТО

Москва, 13 апреля. Пресс-служба Черноморского флота рассказала о действиях российских кораблей во время учений НАТО.

Как сообщается, российские боевые корабли выходили в море для тренировки во время учений НАТО «Морской щит — 2019», которые в РФ назвали «хорошим подспорьем».

Отряд российских кораблей выдвинулся в западные районы Черного моря, где осуществлял контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки в секторе.

Группа кораблей флота была усилена большим ракетным катером «Шуя», малым ракетным катером «Р-60» и малым противолодочным кораблем «Суздалец». В отряд также вошел противодиверсионный катер «Кинель».

«Подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», выполнили переход в район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья», — рассказали также в пресс-службе.

Корабли Черноморского флота провели маневры в море во время учений НАТО

После выполнения поставленных задач корабли и их экипажи вернулись в места постоянного базирования, где был проведен разбор прошедших учений.

«Мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения военно-морских сил НАТО «Морской щит», которое послужило хорошим подспорьем для отработки учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки», — сообщили в Черноморском флоте.

Корабли Черноморского флота провели маневры в море во время учений НАТО

Напомним, учения «Морской щит — 2019» проходят в Черном море с 5 по 13 апреля. В них принимают участие силы и средства стран-членов НАТО, а также Украины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160 провели тренировку с истребителями Су-27СМ на фоне учений НАТО.  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Пресс-служба Черноморского флота РФ
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