Мадуро предостерег Болсонару от вторжения в Венесуэлу

Каракас, 13 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предостерег главу Бразилии Жаира Болсонару от возможного вторжения.

С таким предостережением Мадуро выступил перед молодежью Боливарианской республики, которое транслировалось в Сети.

Ранее Болсонару рассказал журналистам о возможности военного вторжения Бразилии. Руководитель Бразилии сказал, что решение об участии государства в конфликте примет он сам, но с учетом мнения Совета национальной обороны и бразильского парламента. Болсонару подчеркнул, что не является сторонником вооруженного решения конфликта, а выступает за санкционное давление.

В ответ на это Мадуро напомнил коллеге о соглашениях о сотрудничестве между Бразилией и Венесуэлой и вековой истории взаимоотношений двух стран.

«Угрожать военным вторжением в нарушение Устава ООН, международных и гуманитарных прав, соглашений о сотрудничестве, существующих более ста лет? Венесуэльский народ категорически отвергает эту угрозу войны и вторжения со стороны Болсонару в отношении мирного народа Венесуэлы», — заявил Мадуро.

Президент Боливарианской республики назвал главу Бразилии «подражателем Гитлера» и предупредил, что все угрозы ему «откликнутся».

Отметим, еще до вступления в должность Болсонару обещал принять меры по «восстановлению демократии» в Венесуэле.

Ситуация в Боливарианской республике обострилась в январе нынешнего года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо потребовал отставки Мадуро и объявил себя «временным президентом» страны. В его поддержку в тот же день выступили США и другие западные страны, после чего законный президент Венесуэлы заявил о попытке государственного переворота, подготовленного при участии Вашингтона.

Россия, Турция, Китай и другие страны напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенного государства и выступили в поддержку законного правительства Венесуэлы.