Мединский предложил перенести премьеру фильма Лунгина

Москва, 13 апреля. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил перенести начало проката фильма «Братство» на другую дату.

Мединский рекомендовал перенести начало широкого проката фильма Павла Лунгина «Братство» с 9 мая и подобрать для него другую дату. Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что министр сослался на критические замечания в отношении кинокартины со стороны ветеранов войны в Афганистане.

В конце марта член Совета Федерации РФ Игорь Морозов выступил с аналогичным предложением. Тогда парламентарий заявил, что на данном фильме «нельзя воспитывать молодежь». Морозов сказал, что «Братство» искажает исторические события, показывая сцены грабежей, мародерства и драк между советскими солдатами.

Оператор фильма Игорь Гринякин назвал это предложение «странным» и порекомендовал сенатору посмотреть кинокартину, прежде чем судить о ней.

В понедельник, 8 апреля, стало известно, что фильм «Братство» получил прокатное удостоверение с 9 мая. Как сообщили в департаменте кинематографии Минкульта РФ, все необходимые документы были поданы за две недели, а дополнительных экспертиз не потребовалось.

После этого группа депутатов Государственной думы попросила организовать для них предпремьерный показ фильма, чтобы оценить художественный замысел авторов и жанр этой картины.

Кинорежиссер Павел Лунгин, снявший «Братство», назвал призывы запретить показ его фильма в День Победы «мракобесием». По его словам, люди, призывающие к таким запретам, «боятся правды».

Напомним, фильм «Братство» был снят в 2018 году и рассказывает о событиях накануне вывода советских войск из Афганистана.