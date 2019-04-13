Помпео призвал латиноамериканские страны «опасаться России»

Сантьяго, 13 апреля. Госсекретарь США Майк Помпео призвал глав государств Латинской Америки «опасаться России».

С таким предостережением в адрес лидеров латиноамериканских государств Помпео выступил в Чили, говоря о ситуации на континенте. Руководитель внешнеполитического ведомства США подверг критике действия России в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа.

«Они перебрасывают военных (в Венесуэлу — прим. ФАН), открывают там тренировочный центр. Это выглядит как провокация. Вам нужно опасаться России», — заявил госсекретарь.

Помпео также обвинил Москву в «распространении пропаганды» на Кубе и в Никарагуа. Руководитель Госдепа припомнил и роль в регионе Китая, назвав «лицемерными» призывы Пекина не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Напомним, в январе нынешнего года США признали «легитимность» статуса «временного президента» Венесуэлы, которым объявил себя местный лидер оппозиции Хуан Гуйадо. Вслед за Вашингтоном в поддержку оппозиционера выступили и другие западные страны, идущие в кильватере политики Белого дома.

Законный президент Боливарианской республики Николас Мадуро заявил о попытке государственного переворота, обвинив в случившемся Вашингтон, пытавшийся использовать для смены власти в стране специально подготовленного «кандидата».

Позднее с Гуайдо сняли статус парламентской неприкосновенности и возбудили в отношении него два уголовных дела, после чего США заявили о «последней ошибке» Мадуро, пригрозив «самыми серьезными» последствиями.

Россия, Китай, Турция и ряд других государств продолжают выступать в поддержку Мадуро, требуя третьи страны прекратить незаконное вмешательство во внутренние дела суверенной республики.