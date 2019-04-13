Роскосмос не будет переводить ракеты «Союз-2» на новое топливо

Москва, 13 апреля. Роскосмос не переведет на новое горючее нафтил ракеты-носители «Союз-2», запускаемые с космодрома «Байконур».

Проведение работ по переводу ракет-носителей «Союз-2» на нафтил на «Байконуре» ранее планировалось осуществить после 2020 года. После модернизации двигателей новое топливо стало возможным использовать во всех ступенях носителя, а не только в третьей, как это было ранее.

На днях стало известно, что в дополнительном соглашении к контракту между Роскосмосом и РКЦ «Прогресс» исключаются эти работы.

Испытания двигателей первой и второй ступени, работающих на нафтиле, завершились в марте. Этот этап — часть программы по модернизации ракеты-носителя, которая должна привести к повышению грузоподъемности ракеты и снижению вредных выбросов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, «Союз-2.1а» с двигателями всех ступеней, работающими на нафтиле, планируется запустить с космодрома «Восточный» в 2021 году.