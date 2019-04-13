Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Роскосмос не будет переводить ракеты «Союз-2» на новое топливо

40
0 Оставить комментарий

Роскосмос не будет переводить ракеты «Союз-2» на новое топливо

Москва, 13 апреля. Роскосмос не переведет на новое горючее нафтил ракеты-носители «Союз-2», запускаемые с космодрома «Байконур».

Проведение работ по переводу ракет-носителей «Союз-2» на нафтил на «Байконуре» ранее планировалось осуществить после 2020 года. После модернизации двигателей новое топливо стало возможным использовать во всех ступенях носителя, а не только в третьей, как это было ранее.

На днях стало известно, что в дополнительном соглашении к контракту между Роскосмосом и РКЦ «Прогресс» исключаются эти работы.

Испытания двигателей первой и второй ступени, работающих на нафтиле, завершились в марте. Этот этап — часть программы по модернизации ракеты-носителя, которая должна привести к повышению грузоподъемности ракеты и снижению вредных выбросов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, «Союз-2.1а» с двигателями всех ступеней, работающими на нафтиле, планируется запустить с космодрома «Восточный» в 2021 году.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров