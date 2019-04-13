МЧС объяснило, как детям вести себя при пожаре

Москва, 13 апреля. В МЧС рассказали детям, что нельзя задерживаться в горящем здании из-за игрушек и животных.

Спасатели объяснили детям, что при пожаре нужно сразу же сообщить об этом взрослым, даже если огонь загорелся из-за их шалости. Родителем будет не лишним время от времени напоминать сыновьям и дочкам телефоны экстренных служб 101 и 112. Кроме того, уже детсадовцы должны знать наизусть свой точный адрес, чтобы, в том числе, они могли сообщить, где и что горит.

Пожарные напоминают детям, что во время пожара ни в коем случае нельзя прятаться в помещении. Нужно сразу же выбежать на улицу, не пытаясь взять с собой игрушки или домашних животных. В задымленном помещении рекомендуется передвигаться к выходу ползком по полу и дышать через мокрую ткань или салфетку.

Если запах дыма чувствуется из подъезда, не стоит сразу открывать входную дверь — так огонь и дым скорее попадут внутрь. Лучше уйти в дальнюю комнату и оттуда позвать на помощь. При возгорании бытовых приборов нужно сразу отключать их от сети, а включенные запрещено тушить водой.

Ранее «Известия» сообщили, что в Башкирии женщину оштрафовали за пожар, который та устроила, сжигая мусор на дворовой территории.