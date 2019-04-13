СМИ сообщили об обысках в здании МВД Петропавловска-Камчатского

Петропавловск-Камчатский, 13 апреля. СМИ сообщают об обысках и выемке документов в управлении МВД Петропавловска-Камчатского.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Камчатки, в управлении МВД Петропавловска-Камчатского в результате обыска произведена выемка дел, которые были не расследованы или закрыты по истечению срока давности.

Следователи изъяли материалы сразу нескольких дел, расследование которых затягивалось, в результате чего подозреваемые могли уйти от ответственности. Факты были выявлены прокуратурой края, после чего в региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиям.

«Понятно, что подозреваемые по этим делам к ответственности привлечены не будут, так как сроки уже давно вышли», — сообщил источник агентства.

Отметим, что в правоохранительных органах Камчатки пока не комментируют ситуацию.

Ранее «Известия» сообщили об обысках в МВД РФ по Воронежской области по делу, связанному с работой одного из местных адвокатов, получавшей ордеры на защиту в обход установленного законом порядка.