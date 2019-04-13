Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

В Сирии трое военных пострадали при ударах Израиля

42
0 Оставить комментарий

В Сирии трое военных пострадали при ударах Израиля

Дамаск, 13 апреля. Трое военных Вооруженных сил Сирии пострадали в результате налета израильской авиации в провинции Хама. 

Как сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на источник в армии САР, израильские боевые самолеты атаковали позиции подразделений армии Сирии в районе города Масьяф.

Удары были нанесены в половину третьего утра местного времени (совпадает с московским — прим. ФАН) из воздушного пространства Израиля. В результате пострадали три человека, было разрушено несколько зданий.

Ранее стало известно, что сирийские силы ПВО перехватывают выпущенные ракеты, однако не сообщалось, кто именно мог нанести удар. Тель-Авив пока никак не прокомментировал новости о причастности к атаке.

Напомним, власти Израиля неоднократно наносили удары по сирийской территории, называя это попытками противостоять закреплению подразделений армии Ирана в Сирии. В результате таких атак неоднократно погибали мирные жители.

В МИД РФ называют агрессию Израиля нелегитимной и необоснованной.

Ранее «Газета.ру» написала, что действия Вашингтона, играющего на обострение отношений с Ираном, могут спровоцировать новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: SANA
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров