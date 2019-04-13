Один человек погиб в ДТП из-за уходящего от полиции водителя в Москве

Москва, 13 апреля. Водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Москве, пытаясь уйти от полицейской погони.

Серьезная авария, в которой погиб человек, произошла в ночь на субботу на Менделеевской улице в Москве. По предварительным данным, мужчина за рулем каршерингового внедорожника пытался скрыться от автомобиля полиции.

На скорости он влетел в Hyundai, водитель которого от полученных травм скончался на месте. Как рассказали очевидцы, виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении. Находившаяся с ним пассажирка была госпитализирована в шоковом состоянии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что маршрутка въехала в остановку общественного транспорта в Краснодаре, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.