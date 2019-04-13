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Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга в 2018 году

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Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга в 2018 году

Москва, 13 апреля. Компания Facebook потратила на безопасность ее главы Марка Цукерберга около 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает телеканал CNBC, журналисты которого изучили документы, поданные Facebook в комиссию по ценным бумагам США. Как следует из документов, Цукерберг работает за символическую заработную плату в 1 доллар за год, но компания берет на себя все расходы, связанные с его трудом на посту руководителя.

Затраты Facebook по данной статье за прошлый год составили около 22,6 млн долларов. Большая часть этой суммы была потрачена на «обеспечение личной безопасности Цукерберга, а также его близких». Примерно 2,6 млн потребовалось на расходы, связанные с использованием основателем Facebook персонального авиатранспорта.

Безопасность главы компании обходится Facebook все дороже. Так, всего три года назад на это было выделено всего 5,1 млн долларов, а в 2017 году — 7,6 млн.

Телеканал выдвигает версию, что затраты на охрану Цекерберга могут быть связаны с рядом скандалов, которые разразились вокруг компании за последние годы. Речь идет в том числе о краже личных данных миллионов пользователей Facebook.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что глава Twitter Джек Дорси получил за год работы в компании 1,4 доллара.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: CNBC
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