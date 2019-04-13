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Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра»

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Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра»

Лос-Анджелес, 13 апреля. Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.

В ходатайстве, поданном в окружной суд округа Фэрфакс штата Вирджиния, Херд сообщает, что спустя год после начала отношений Депп начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. При этом, по ее словам, он превращался в жестокого человека. Актриса добавила, что они оба называли эту версию Деппа «монстром».

Херд сообщила о скандалах, связанных с ревностью ее мужа к ее коллеге по фильму Джеймсу Франко. Она рассказала, что Депп избивал ее руками и ногами так, что она опасалась за свою жизнь. 

Актриса заявила, что прощала мужа, будучи влюбленной в него. И ожидала, что его поведение когда-нибудь изменится. Она показала переписки, в которых Депп извиняется перед ней и называет себя дикарем.

Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра»

Напомним, Депп и Херд начали встречаться в 2011 году, спустя четыре года пара узаконила свои отношения. В мае 2016 Херд подала на развод. Как сообщала «Газета.ру», Депп, пытаясь отстоять свою невиновность, передал суду 87 видео с домашних камер видеонаблюдения. На видеозаписях было отчетливо видно, как Херд агрессивно ведет себя по отношению к мужу — кричит, пинается и набрасывается на него с кулаками.

Если он может доказать свою невиновность, и все обвинения Херд окажутся ложными, актер получит 50 млн долларов за ущерб от клеветнической информации, которую, по его словам, распространяла актриса.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Газета.ру
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