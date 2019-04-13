Немецкие СМИ назвали С-400 кошмаром для НАТО

Берлин, 13 апреля. Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире и кошмаром для НАТО, говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.

Журналист сообщает своим читателям, что С-400 считается одной из самых мощных систем ПВО в мире. При этом С-400 не просто ракета, а целая система, включающая в себя радар и ракетную установку.

«Для Кремля эта система — бестселлер, для НАТО — кошмар», — пишет Крампера.

Журналист напомнил, что Турция приобрела данные установки у России. При этом точные характеристики С-400 на Западе неизвестны. Минобороны РФ утверждает, что система может поразить знаменитые американские самолеты-невидимки. По мнению автора материала, сделка с Анкарой говорит о том, что заявления Москвы соответствуют действительности.

«Присутствие только одной российской батареи в Сирии означало, что западные самолеты больше не могут контролировать воздушное пространство. С четырьмя батареями С-400 влияние Турции в восточной части Средиземного моря значительно возрастет. Против воли Анкары никто не сможет действовать в воздухе в этом районе», — пишет Крампера.

По мнению автора, Турция поняла, что она для США «союзник второго плана» после того, как Вашингтон отказался обеспечить ее своими системами Patriot. С российским оружием Турция станет более независимой.

Крампера обращает внимание на то, что для Турции сделка с Россией крайне выгодна: «С-400 гораздо более продвинутый, чем система Patriot, и стоит в половину дешевле».

Напомним, российско-турецкие переговоры по закупке Анкарой российских С-400 состоялись осенью 2016 года. В 2017 году стороны заключили контракт. США выступают резко против покупки российского вооружения.

Власти США неоднократно заявляли, что не позволят Турции одновременно взаимодействовать в военно-технической сфере с Америкой и Россией, закупая и материалы для создания истребителей-бомбардировщиков F-35, и российские системы ПВО. Как ожидается, после развертывания С-400 на турецкой территории, Анкара будет исключена из программы по созданию F-35.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что закупка российских вооружений является суверенным правом возглавляемого им государства.