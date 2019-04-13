Зеленский рассказал о чувстве юмора Макрона

Киев, 13 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высоко оценил чувство юмора лидера Франции Эммануэля Макрона.

Накануне Зеленский встретился во Франции с президентом Макроном, который принял кандидата на пост главы Украины в Елисейском дворце в Париже. Как пишет РИА Новости, рассказывая журналистам об итогах встречи, шоумен Зеленский сообщил, что у Макрона «прекрасное чувство юмора».

«Мне понравилось, что отличает его (Макрона — прим. ФАН) от многих наших политиков из тех, кого я знаю, не потому, что наши политики хуже, у человека прекрасное чувство юмора. И теперь он не одинок», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что президент Франции Макрон встретился с обоими кандидатами в президенты Украины, причем Зеленского Елисейский дворец принял раньше.

Как пишет «Газета.ру», шоумен сообщил, что говорил с Макроном о «важнейших вопросах для украинского общества и Украины в целом».

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, не является ли приглашение Порошенко и Зеленского в Париж вмешательством в выборы на Украине, напомнила, что Запад давно оказывает сильнейшее влияние на политику Киева.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта, но ни один из кандидатов не смог набрать требуемых 50% голосов. Лидерами стали Владимир Зеленский с результатом в 30,25% и действующий руководитель страны Петр Порошенко, набравший 15,95%.

Второй тур запланирован на 21 апреля. В рамках предвыборной кампании оппоненты планируют провести дебаты при большом скоплении избирателей на киевском стадионе «Олимпийский».

РИА Новости сообщает, что согласно данным соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», перед вторым туром за Зеленского готовы проголосовать 61% респондентов, рейтинг Порошенко составляет 24%.