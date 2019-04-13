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ПВО Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама

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ПВО Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама

Дамаск, 13 апреля. Государственное телевидение Сирии сообщает о перехвате сирийскими ПВО ракет в Масьяфе в провинции Хама.

Государственное телевидение Сирии передает, что силы ПВО Сирийской Арабской Республики перехватили ракеты в небе над провинцией Хама на западе страны.

«Силы ПВО Сирии перехватили вражеские ракеты в районе Масьяф в провинции Хама», — сообщил корреспондент телеканала Ikhbariya.

Напомним, в конце марта в Сирии авиация Израили нанесла удар по Алеппо, которая была отражена подразделениями ПВО САР. Тогда израильские ВВС атаковали ряд объектов в районе населенного пункта Шейх-Наджар, несколько ракет было сбито сирийскими средствами противовоздушной обороны.

В целом за период кризиса в Сирии Израиль выпустил по территории Сирийской Арабской Республики сотни ракет, в результате чего погибли свыше 20 военнослужащих и мирных жителей, разрушения были причинены Международному аэропорту Дамаска и другим важным объектам инфраструктуры.

Командование израильской армии утверждало, что целью атак были подразделения, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции. Однако, жертвами ударов неоднократно становились обычные жители страны.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Государственное телевидение Сирии
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