ФАН публикует видео из района проведения КТО в Тюмени. ФАН-ТВ

В расположении ФАН появились видеозаписи с места проведения контртеррористической операции в Тюмени.

Сейчас в этом районе тихо и спокойно, но на перекрестках дежурят усиленные наряды полиции. По словам местных жителей связи до сих пор нет, лишь иногда пробивает очень слабый сигнал.

Очевидцы рассказывают о масштабах КТО:

«Эвакуировали, наверное, домов 15–20, улицы Новоселов и Амурская. Люди были перемещены в лицей, неподалеку он находится. Там был организован пункт временного содержания, туда привезли раскладушки и одеяла с матрасами, люди там ночуют сегодня. Людей много, оцепили район и стучали к людям, просили их выйти, и быстро всех вывели. Это было примерно десять вечера, а стрелять начали уже позже, около полуночи. Длилось очень долго, не было одномоментно, чтобы оцепили и сразу стрелять начали. Прошло часа два, переговоров никаких мы не слышали, живем далековато от места стрельбы. Дом загорелся после стрельбы, он очень долго горел, было ощущение, что его никто не тушил вообще», — рассказала жительница Тюмени Анна Скатова.