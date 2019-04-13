Силы быстрой поддержки Судана призвали к проведению честных выборов

Хартум, 13 апреля. Силы быстрой поддержки Судана предложили провести честные выборы с международными наблюдателями для скорейшего урегулирования кризиса в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В официальном заявлении разъясняется позиция Сил быстрой поддержки Судана в отношении урегулирования кризиса.

«Мы уже дали понять, что необходимо принять во внимание решение, которые удовлетворит суданский народ и вернет ситуацию в нормальное русло», — говорится в документе.

Для решения кризиса предлагается, в первую очередь, начать открытый диалог с различными слоями общества и ускорить организацию встреч с лидерами и главами политических партий и движений.

«Проведение свободных и честных выборов под международным наблюдением и в соответствии с избирательным законодательством, о котором договорятся все примиряющиеся стороны», — гласит один из пунктов.

Кроме того, предлагается сформировать переходный совет, который бы сконцентрировался «на улучшении экономического положения и удовлетворении базовых нужд населения». А также специальные суды и прокуратуру «для борьбы с коррупцией во всех ее формах и проявлениях».

«Мы решили не принимать участие в работе военного совета до момента, пока не будут удовлетворены требования народа и выполнены условия, указанные выше», — подчеркивается в заявлении.

В четверг министр обороны Судана Авад ибн Ауф сообщил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а в стране создан военный совет, который будет управлять страной в течение двух лет.

В пятницу новый глава переходного Военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан принес присягу. Незадолго до этого Авад бен Ауф заявил о своей отставке спустя чуть более чем сутки после начала работы на новом посту.