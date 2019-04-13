Режим ЧС введен из-за схода оползня на Ставрополье 

Ставрополь, 13 апреля. В городе Георгиевск Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации после схода оползня, сообщает пресс-служба городского округа.

В минувший вторник к спасателям обратился житель города Георгиевска. Он сообщил об угрозе схода оползня, который может разрушить ближайшие дома и улицы.

Из-за возникшей опасности, передает телеканал «360», было решено эвакуировать местных жителей.

В минувший четверг, как сообщает пресс-служба, в Георгиевске начала работу специальная комиссия для проведения визуального обследования этих домовладений, которая установит ущерб, причиненный оползнем.

В феврале режим ЧС из-за оползня был введен в городе Горячий ключ в Краснодарском крае. Как сообщала «Газета.ру», обрушение дороги произошло из-за подмыва реки Псекупс, набережная буквально осела в реку.