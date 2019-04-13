Кадыров заявил о необходимости перемен в структуре СМИ

Грозный, 13 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил о необходимости кадровых и структурных перемен в работе местных СМИ.

Свои тезисы и предложения по изменениям в деятельности средств массовой информации Кадыров изложил на странице «ВКонтакте» после встречи с журналистами Чеченской Республики.

Как рассказал руководитель региона, сегодня в Чечне работают три телерадиоканала, два информационных агентства, множество газет на русском и чеченском языках, а также периодические и литературные журналы.

«Приятно, что журналисты занимают достойное место в России. Многие являются победителями и призерами отечественных и международных конкурсов», — отметил глава республики.

Тем не менее, по мнению Кадырова, стиль и методы деятельности СМИ требуют совершенствования. Именно поэтому руководитель ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев получил поручение изучить ситуацию в этой сфере и внести предложения по «структурным, кадровым изменениям, содержанию работы».

«Изменения благотворно скажутся на деятельности всех СМИ. Сегодня враги России и Чечни взяли на вооружение ложь, клевету, информационные провокации, попытки дезинформировать общество и жителей иностранных государств, нагло искажая нашу действительность. Уверен, что у журналистов хватит творческих сил и энергичности для противодействия этому злу, а в случае необходимости и нанесения адекватного ответного удара», — написал в соцсети Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что в республике «побежден международный терроризм, достигнуты мир, стабильность, единство народа», что «беспокоит» инициаторов идеологической войны за рубежом.

Как пишет «Газета.ру», ранее Кадыров высказался в поддержку российской журналистки Ольги Скабеевой, которая пострадала в результате общения с депутатом Верховной рады Украины Бориславом Березой.