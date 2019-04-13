Ученые нашли «здоровый» аналог дезодоранта

Копенгаген, 13 апреля. Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты, выяснили ученые из Дании.

Ученые обращают внимание на то, что человеческий пот сам по себе не обладает запахом. Запах возникает из-за микробов, которые живут на человеческой коже. Съедая органику, содержащуюся в поте, они выделяют различные летучие соединения.

Многие современные дезодоранты убивают микробов в подмышках. Однако выяснилось, что после этого меняется микрофлора кожи, отчего она становится уязвимой.

Магнус Агрен из госпиталя Биспеберга в Копенгагене с коллегами «случайно» создали замену для дезодорантов, экспериментируя с оксидом цинка (ZnO), обладающим сильными антибактериальными свойствами, передает РИА Новости. Раствор они опробовали на добровольцах. Раствор оксида цинка очень эффективно справлялся с этой задачей, уничтожая все колонии Corynebacterium и Staphylococcus.

По словам ученого, с ними уже связались представители крупнейшей международной фирмы по производству косметических средств.

Ранее международная группа специалистов во главе с исследователями Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле проанализировала данные о рисках, которые несет за собой неправильное питание, в 195 странах. Оказалось, что нехватка полезных продуктов уносит больше жизней, чем употребление табака, сообщала «Газета.ру».