Пушков отреагировал на обещание Порошенко «установить мир» в Донбассе

Москва, 13 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предвыборные обещания кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Ранее РИА Новости сообщило, что Порошенко пообещал установить мир в Донбассе в случае его переизбрания на пост президента Украины. Рассказывая об итогах встречи с руководителем Франции Эммануэлем Макроном, действующий украинский президент рассказал, что «имеет поддержку лидеров Евросоюза», которая «откроет окно возможностей для «нормандского формата». Порошенко пообещал, что США и ЕС «жестко усилят» антироссийские санкции, что якобы заставит Москву прекратить участие в «абсолютно бессмысленной агрессии».

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что в преддверии выборов Порошенко находится «на грани нервного срыва» — об этом сенатор написал в своем Twitter.

«Он (Порошенко — прим. ФАН) исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал 5 лет назад, — за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе. Тогда обманул — обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдет», — считает Пушков.

Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал 5 лет назад, - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе. Тогда обманул - обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдёт. https://t.co/fqSeSJO2CF — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 апреля 2019 г.

Напомним, 31 марта состоялся первый тур президентских выборов на Украине, по результатам которого ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,25% голосов и действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовали 15,94% избирателей.

Следующий этап выборов украинского президента намечен на 21 апреля. В преддверии решающего дня оппоненты планируют провести дебаты на украинском стадионе «Олимпийский».

Отметим, что Порошенко строит свою избирательную кампанию преимущественно на антироссийской риторике, обвиняя Москву в «агрессии» и заявляя о «личном противостоянии» с президентом РФ.

Отношения двух стран накалились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала так называемой «антитеррористической операции» на Юго-Востоке Украины.

Несмотря на то, что Крым вошел в состав по результатам всенародного референдума и в полном соответствии с нормами международного права, Киев заявил о «российской агрессии» и обвинил Москву в военном вторжении в Донбассе.

В Кремле неоднократно заявляли, что воссоединение с Крымом стало результатом свободного волеизъявления жителей полуострова, а Россия не является стороной внутриукраинского конфликта с ДНР и ЛНР.