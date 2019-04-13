«Света на улицах нет, и связь глушат» — очевидцы рассказывают о КТО в Тюмени. ФАН-ТВ

В Тюмени продолжается конттеррористическая операция. Как сообщают местные СМИ, в зоне проведения спецоперации снимают оцепление. Ни один из местных жителей не пострадал, сообщают в НАК.

На место происшествия прибыл губернатор Тюменской области Александр Моор. Операцию контролируют сотрудники спецслужб.

Между тем жителей окрестных частных домов эвакуировали в лицей №34, где им придется провести всю ночь. С людьми дежурят спасатели и медики. Однако жильцов многоэтажных домов никто не эвауировал, об этом сообщают очевидцы:

«Все частные домики принудительно в лицей согнали. Я час назад там проходил, у лицея народ стоял, курил, бурно обсуждал происшествие. Хотя многоэтажки рядом точно никто не трогал».

Также местные жители сообщают, что на улицах отсутствует освещение и плохо работает сотовая связь:

«Вот света до сих пор на улицах нет, и связь глушат».

По данным источника ФАН на месте КТО проводятся следственные действия, после этого жители эвакуированных домов смогут вернуться в свои дома.