Силуанов рассказал о «плане Б» на случай введения санкций против госбанков

Вашингтон, 13 апреля. Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о действиях правительства РФ и Центробанка для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга, назвав их «планом Б».

После встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии МВФ Силуанов рассказал журналистам, что инвесторы, обеспокоенные возможными санкциями, поинтересовались у него, что будет в случае введении санкций против банковского сектора.

По словам министра, он заверил их в том, что у России есть «план Б». По его словам, в случае введения санкций «на банки с госучастием», «у правительства и у Банка России есть инструменты и все возможности», чтобы поддержать клиентов, обеспечить им полностью расчеты, а также выдачу наличных как в долларах так и в национальной валюте.

В случае санкций есть два основных риска, отметил Силуанов: это «ограничения на новый долг и на обращение старого госдолга» и пять государственных банков.

«Я вижу два этих серьезных риска. Если они реализуются, конечно, нам будет неприятно», — цитирует РИА Новости слова Силуанова.

Глава министерства финансов также обратил внимание, что в случае «бегства» иностранных инвесторов из российских гособлигаций Москва сможет занимать деньги на внутреннем рынке, хотя и по более высоким ставкам.

В конгресс США был внесен законопроект, который регламентирует санкционные меры против РФ и третьих стран за «вмешательство» в будущие американские выборы, сообщали «Известия». Документ делегирует главе Нацразведки полномочия после каждых федеральных выборов определять, имело ли место иностранное вмешательство в электоральный процесс. В том случае, если этот факт будет установлен «с высокой долей уверенности», конгресс может вводить ограничения против банковского сектора, госдолга, энергетического и оборонного сектора России и других стран.

Комментируя законопроект, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян в интервью RT констатировал, что с течением времени новые антироссийские санкции имеют всё меньшее влияние на российскую экономику и финансовый рынок. По его мнению, «в целом краткосрочное негативное влияние этих санкций будет ограниченным, так как в абсолютном выражении даже при распространении на госдолг они коснутся суммы, эквивалентной менее 3% ВВП».