Следственные действия проводятся на месте проведения КТО в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. На месте проведения контртеррористической операции в Тюмени проводятся следственные действия, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По данным источника, в настоящее время на месте ликвидации боевиков проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. После этого, в ближайшие часы, людей, эвакуированных из зоны оцепления, вернут домой.

В пятницу вечером в районе Тюмени был введен режим КТО. Силовики ликвидировали двух боевиков, предположительно причастных к террористической группировки «Исламское государство»1. По оперативной информации, они готовили теракт.

В зону оцепления в частном секторе вошли несколько жилых домов. Людей эвакуировали в пункт временного размещения, который находится в лицее №34. На данный момент там почти никого не осталось, люди ушли к родным и знакомым.

В зоне оцепления работают сотрудники Росгвардии, МВД РФ, ФСБ, а также саперы.

1 Организация запрещена на территории РФ.