Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

55
0 Оставить комментарий

Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

Пхеньян, 13 апреля. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление руководитель Северной Кореи сделал в пятницу, выступая перед депутатами Верховного народного собрания страны — об этом сообщает агентство «Ренхап».

Ким Чен Ын подчеркнул, что его отношения с президентом США остаются «хорошими», несмотря на отсутствие положительных результатов по итогам второго саммита, прошедшего во вьетнамском Ханое.

«Мои личные отношения с Трампом не такие враждебные, как отношения между нашими странам», — заявил северокорейский лидер.

Напомним, первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась летом прошлого года в Сингапуре. В рамках переговоров стороны договорились начать действия по денуклеаризации КНДР. Тогда президент США отметил, что он и его северокорейский коллега «влюбились друг в друга».

Второй саммит КНДР — США на высшем уровне состоялся в конце февраля в Ханое, но двум лидерам так и не удалось прийти к какому-либо соглашению.

Как пишет «Газета.ру», Трамп не оставляет надежды добиться «крупной сделки» по денуклеаризации Северной Кореи.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Агентство «Ренхап»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров