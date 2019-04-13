Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

Пхеньян, 13 апреля. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление руководитель Северной Кореи сделал в пятницу, выступая перед депутатами Верховного народного собрания страны — об этом сообщает агентство «Ренхап».

Ким Чен Ын подчеркнул, что его отношения с президентом США остаются «хорошими», несмотря на отсутствие положительных результатов по итогам второго саммита, прошедшего во вьетнамском Ханое.

«Мои личные отношения с Трампом не такие враждебные, как отношения между нашими странам», — заявил северокорейский лидер.

Напомним, первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась летом прошлого года в Сингапуре. В рамках переговоров стороны договорились начать действия по денуклеаризации КНДР. Тогда президент США отметил, что он и его северокорейский коллега «влюбились друг в друга».

Второй саммит КНДР — США на высшем уровне состоялся в конце февраля в Ханое, но двум лидерам так и не удалось прийти к какому-либо соглашению.

Как пишет «Газета.ру», Трамп не оставляет надежды добиться «крупной сделки» по денуклеаризации Северной Кореи.