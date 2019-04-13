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Экономика

Силуанов призвал к либерализации экономики РФ

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Силуанов призвал к либерализации экономики РФ

Москва, 13 апреля. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости либерализации экономики из-за высокого риска глобальной рецессии.

Такое заявление Силуанов сделал по итогам заседания руководителей министерств финансов и национальных банков финансовой «двадцатки», которое прошло в США.

«Риски того, что будет глобальная рецессия, очень велики. Нам в России нужно, несмотря на это, противодействовать. Идти на противотоке», — приводит слова Силуанова РИА Новости.

Министр отметил, что в РФ нужно «как можно быстрее начинать национальные проекты» и вводить меры по либерализации экономики. Силуанов призвал «отменять мешающие развитию бизнеса нормативные акты».

Руководитель российского Минфина высказал мнение, что слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард и других участников встречи, прогнозирующих «восстановительный рост» во втором полугодии, могут не соответствовать действительноси.

«Мне кажется, никто в это не верит, просто все так говорят, чтобы создать фон — что это сейчас временно, а потом все нормализуется», — заявил министр.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что в России будут разработаны дорожные карты по сквозным технологиям, от каждой из которых ждут коренного изменения многих отраслей экономики.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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