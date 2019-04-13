Порошенко заявил, что после переизбрания «добьется мира» в Донбассе

Киев, 13 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае его переизбрания ему удастся добиться условий по достижению мира в Донбассе до наступления лета, передает РИА Новости.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Порошенко в прямом эфире украинского телеканала заявил, что эта встреча показала, что Украина и он как президент «имеют поддержку лидеров ЕС».

«Я подчеркиваю, что когда (президент РФ Владимир) Путин поймет, что президент Порошенко имеет поддержку большинства украинцев, то, как сказал президент Макрон, будет открыто окно возможностей для «нормандского формата», — заявил Порошенко.

Он выразил мнение, что кроме «нормандского формата, других альтернатив решения конфликта в Донбассе нет, поскольку он координируется с США.

«Четко скоординированные действия приведут к тому, что либо мы устанавливаем мир в Донбассе, либо в мае-июне будут усилены санкции против РФ», — заявил Порошенко, добавив, что «принести мир в Донбасс» можно будет «уже в ближайшее время».

Отметим, в конце февраля в ходе пленарных дебатов на Генассамблее ООН Порошенко заявил, что напряженные отношения между Киевом и Москвой могут привести к полномасштабным военным столкновениям между странами.

По словам Порошенко, концентрация российских войск в непосредственной близости от украинской границы якобы свидетельствует о том, что Москва готовит «военный удар» по Украине.