Источник рассказал об обстановке в районе проведения КТО в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. Обстановка на месте проведения контртеррористической операции в Тюмени на данный момент спокойная, почти все эвакуированные местные жители покинули пункт временного размещения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Операция силовиков проводилась в частном секторе. Ранее сообщалось, что из зоны оцепления были эвакуированы более ста человек. Всех их отвели в лицей №34, который окружает несколько высоток. Из высотных зданий жителей не эвакуировали.

Всех, кто двигался в район оцепления, задерживали, проверяли документы, интересовались — с какой целью и куда идут. Это требования введенного в этом районе режима КТО. На машинах в район проведения операции никого не пропускали.

Как уточнил источник ФАН, изначально в пункте временного размещения, развернутого в лицее, находилось не более 20 человек. Вскоре они все разошлись по родным и знакомым. В настоящее время там почти никого не осталось.

На месте остаются пять машин скорой помощи и центра медицины катастроф. Пока их помощь никому не понадобилась. Как уточнил источник, медики останутся там, пока все эвакуированные местные жители не разойдутся по домам.

Напомним, в пятницу сотрудники ФСБ получили информацию о местонахождении двух боевиков, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). По данным силовиков, они готовили теракты. Было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего правового режима на территории района города Тюмени.

Боевики в ответ на призыв сложить оружие открыли огонь по силовикам. Ответным огнем они были ликвидированы.

Как сообщалось ранее, на месте в настоящее время работают сотрудники Росгвардии, МВД РФ, ФСБ, а также саперы.

1 Организация запрещена на территории РФ.