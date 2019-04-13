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Очевидец рассказал, как проходила КТО в Тюмени

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Очевидец рассказал, как проходила КТО в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. Очевидец рассказал, что во время ликвидации боевиков ИГ1 в Тюмени были слышны выстрелы, после чего возник пожар.

Слова очевидца, находившегося неподалеку от района проведения КТО, приводит телеканал RT. Источник уверяет журналистов, что на оцепленной сотрудниками ФСБ территории были слышны автоматные очереди и виден огонь.

«Оцепили несколько кварталов, были слышны несколько хлопков, затем автоматные очереди, в конце пожар (возможно, жилой дом). Сейчас все тихо, пожар потушили», — рассказал свидетель событий.

Ранее сотрудники ФСБ установили местонахождение двух боевиков ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), готовившихся к проведению террористических актов на территории России. В ходе задержания подозреваемые оказали сопротивление и открыли стрельбу по силовикам. В результате перестрелки они были ликвидированы.

Как сообщается, в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: RT
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