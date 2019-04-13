Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ «Вегас»

Санкт-Петербург, 13 апреля. Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги Никита Гусев переходит в команду Национальной хоккейной лиги «Вегас».

О переходе олимпийского чемпиона в составе сборной РФ Гусева в заокеанский клуб сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер со ссылкой на близкий к хоккеисту источник. Ранее Дрегер рассказал, что спортсмен выйдет на лед в составе «Вегаса» уже в этом розыгрыше кубка Стэнли.

После того, как петербургский СКА разрешил Гусеву расторгнуть действующий контракт, тот получил право подписать однолетний контракт с «Вегасом», позволяющий играть в нынешнем сезоне.

Отметим, что в сезоне-2018/19 регулярного чемпионата КХЛ Гусев набрал 82 очка по система гол+пас, что является лучшим результатом лиги за сезон. Кроме того, форвард установил рекорд по количеству результативных передач.

В копилке наград Гусева — Кубок Гагарина, полученный вместе со СКА в сезоне 2016/17, а также «золото» Олимпиады в Пхенчхане и «бронза» чемпионата мира позапрошлого года.

Клуб НХЛ «Вегас» в прошедшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции и начал игры плей-офф с поражения от «Сан-Хосе».