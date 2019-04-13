Новый глава Военного совета Судана принес присягу 

Хартум, 13 апреля. Новый глава переходного Военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан принес присягу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вечером в пятницу вице-президент, министр обороны и глава переходного Военного совета Судана Авад бен Ауф заявил о своей отставке спустя чуть более чем сутки после начала работы на новом посту.

Новым руководителем Совета был назначен аль-Бурхан. Ранее он занимал пост главы генштаба сухопутных войск Судана. Он уже принял присягу.

Напомним, утром 11 апреля в Судане произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента страны Омара аль-Башира. В пятницу стало известно, что аль-Башир не будет передан другим странам, его будут судить в Судане.