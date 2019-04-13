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Россия

Мирные жители не пострадали при КТО в Тюмени

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Мирные жители не пострадали при КТО в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. В ходе контртеррористической операции в Тюмени никто из гражданского населения не пострадал, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

На данный момент на месте дежурят три машины медицины катастроф и две кареты скорой помощи. Появившиеся в СМИ данные о десяти машинах не соответствуют действительности, уточнил источник. 

Он подтвердил, что пострадавших среди мирного населения точно нет, психологическая помощь не потребовалась.

Вечером в пятницу сотрудники ФСБ установили место нахождения двух боевиков, сторонников террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), готовивших теракты. На территории города был введен режим КТО. Боевики сопротивлялись при задержании и открыли огонь по силовикам. В результате последовавшей перестрелки они были ликвидированы.

Ранее НАК опубликовал кадры КТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Олеся Волкова
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