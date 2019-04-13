НАК опубликовал кадры КТО в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры контртеррористической операции в Тюмени, в ходе были ликвидированы два боевика, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство»1.

На ролике, который длится чуть больше минуты, показано, что правоохранители перекрыли проезжую часть, а здание, в котором укрывались бандиты, оцеплено вооруженными силовиками и бронетранспортерами.

По данным НАК, в пятницу вечером в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух сторонников ИГ1, собиравшихся совершить теракты.

Было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего правового режима на территории района города.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — сообщили в НАК.

Из зоны оцепления были эвакуированы порядка ста человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.