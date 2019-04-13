Более ста человек эвакуировано из зоны оцепления в Тюмени во время КТО 

Тюмень, 13 апреля. Более ста человек были эвакуированы из зоны оцепления в Тюмени, где во время контртеррористической операции были ликвидированы двое сторонников террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Источник ТАСС сообщил об эвакуации более ста человек из зоны оцепления. По его словам, оперативный штаб развернут в лицее №34.

Зона оцепления находится на окраине города, в нее попали жилые дома.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что подозреваемые в связях с ИГ, ликвидированные в ходе КТО, готовили теракты.

1 Организация запрещена на территории РФ.