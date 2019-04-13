Жители столицы Судана празднуют назначение нового лидера

Судан,13 апреля. Вечером в пятницу — в день, когда мусульмане совершают большую праздничную молитву — столица Судана загудела на все голоса: люди пели песни, скандировали «Свобода!», кричали, свистели, весь транспорт на улицах Хартума сигналил, моргал фарами и аварийками. Атмосфера всеобщего ликования буквально свалилась на суданцев, министр обороны Авад ибн-Ауф выступил по суданскому телевидению с обращением, в котором заявил, что слагает с себя полномочия главы военного совета и назначает на это места Фаттаха аль-Бурхана.

Фаттах аль-Бурхан ранее занимал пост главы штаба сухопутных войск Судана, который он два месяца назад сменил на должность главного инспектора вооруженных сил Республики.

«Этот человек, в отличие от ибн-Ауфа, не был замечен в плохих махинациях, люди его уважают и доверяют. Сейчас мы празднуем, потому что верим, что аль-Бурхан соберет новое временное правительство из тех, кого люди действительно хотят видеть на этих должностях. Народ Судана с нетерпением ждет официального выступления аль-Бурхана», — прокомментировали митингующие.

Фаттах аль-Бурхан уже принял присягу, но с официальной речью, скорее всего, выступит уже завтра. Но суданцы уже празднуют его назначение с таким размахом, словно в один миг решились все их проблемы. На основном митинге у Генштаба люди также отмечают, но расходиться по домам не спешат, многие решили остаться на ночь, дождаться речи аль-Бурхана и формирования нового временного правительства.

«Мы уйдем только когда все наши требования будут выполнены», — сообщили митингующие.

Находящиеся у Генштаба солдаты суданской армии празднуют вместе с митингующими и уже успели сообщить людям, что продолжат охранять их покой на территории митинга и в городе.

Ранее сообщалось, что вице-президент, министр обороны и глава переходного Военного совета Судана Авад бен Ауф заявил о своей отставке спустя чуть более чем сутки после начала работы на новом посту. Новым руководителем совета был назначен Абдул Фаттах аль-Бурхан.