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ФАН-ТВ
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НАК сообщил о ликвидации террористов в Тюмени. ФАН-ТВ

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Двое приверженцев ИГ1 готовили теракт, но были блокированы и уничтожены во время контртеррористической операции в частном секторе Тюмени.

 «На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

Власти города ввели режим контртеррористической операции. Как сообщает «Тюмень онлайн», местные жители района Маяка сообщили о выстрелах и о штурме одного из частных домов спецназом. Также поступали сообщения о взрывах. Террористы открыли огонь по силовикам, но были ликвидированы. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
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