НАК сообщил о ликвидации террористов в Тюмени. ФАН-ТВ

Двое приверженцев ИГ1 готовили теракт, но были блокированы и уничтожены во время контртеррористической операции в частном секторе Тюмени.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

Власти города ввели режим контртеррористической операции. Как сообщает «Тюмень онлайн», местные жители района Маяка сообщили о выстрелах и о штурме одного из частных домов спецназом. Также поступали сообщения о взрывах. Террористы открыли огонь по силовикам, но были ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.