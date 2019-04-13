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Глава Военного совета Судана ушел в отставку

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Глава Военного совета Судана ушел в отставку

Хартум, 12 апреля. Вице-президент, министр обороны и глава переходного Военного совета Судана Авад бен Ауф заявил о своей отставке спустя чуть более чем сутки после начала работы на новом посту, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей

Абдул Фаттах аль-Бурхан назначен новым руководителем совета. Ранее он занимал пост главы генштаба сухопутных войск Судана. Только что новый лидер совета принял присягу.

Как сообщает корреспондент ФАН, в настоящее время в домах открыты окна, на балконах играет музыка, также проходят стихийные митинги на перекрестках. Люди кричат, размахивают флагами и выкрикивают лозунги. Кроме того, слышны напоминающие выстрелы в воздух хлопки, издаваемые моторами мотоциклов.

Напомним, утром 11 апреля в Судане произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента страны Омара аль-Башира. 

 

Автор: Сергей Петров
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