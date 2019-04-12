Эстония закрыла въезд двум российским журналистам 

Таллин, 12 апреля. Эстония запретила журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщили в полиции безопасности республики.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) заявила в своем ежегодном докладе, что российские журналисты с полученными в посольствах Италии и Франции визами сначала работали в Финляндии, а затем прибыли в Эстонию. По данным спецслужбы, они готовили сюжет, «высмеивающий деятельность религиозной организации».

В докладе уточняется, что журналисты засняли на скрытую камеру Кесклиннаскую общину «Свидетелей Иеговы» в Таллине. По мнению эстонской спецслужбы, деятельность российских журналистов указывает на дискриминацию людей по религиозному признаку.

МВД Эстонии «ввело пятилетний запрет на въезд в шенгенскую зону для этих лиц с целью предотвращения возможных преступлений и обеспечения безопасности общества».

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, в докладе КаПо также сообщалось, что Россия якобы посредством реализации гуманитарных программ и акций ослабляет безопасность балтийской республики. Речь шла, в том числе, о программе отмена студентами.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя доклад КаПо, подчеркнул, Эстония перенимает практику СССР, «когда считалось, что любые контакты его граждан с иностранцами могут нести в себе угрозу безопасности страны».