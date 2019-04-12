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Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Тюмени

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Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Тюмени

Тюмень, 12 апреля. Режим КТО введен в Тюмени. По предварительным данным, силовики ликвидировали нескольких террористов, причастных к деятельности террористической организации «Исламское государство»1. В Сети также появилось видео, на котором видно, как к месту происшествия едет вереница из полицейских машин.

На кадрах по городу проезжают десятки полицейских машин с включенными спецсигналами. На видео также слышна стрельба. 

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
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