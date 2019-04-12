Замминистра обороны РФ обсудил с французским послом действия России в Сирии

Москва, 12 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с французским послом в РФ Сильви-Аньес Берманн рассказал о действиях России в Сирии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что Фомин «проинформировал французского посла об усилиях, предпринимаемых Россией на сирийском направлении».

Стороны также обсудили перспективы российско-французского взаимодействия. В ведомстве добавили, что встреча прошла в конструктивном ключе. Подробности переговоров не уточняются.

В начале апреля сообщалось, что власти Франции планируют в скором времени вывести свои войска из Сирии и Ирака, где они были размещены под предлогом борьбы с боевиками. По словам представителя военного ведомства Патрика Штайгера, соответствующее решение было принято в связи с завершением активной фазы борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1.

Напомним, что ранее о планах вывести войска из Сирии также заявил президент США Дональд Трамп. Позднее источники сообщили СМИ, американское руководство намерено все же оставить часть солдат в сирийском Ат-Танфе, где у США находится база, чтобы не дать Ирану укрепить свои позиции в Сирии.

Отметим, американские и французские войска действуют в Сирии в рамках международной коалиции фактически незаконно. У них нет ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН для того, чтобы проводить военные действия на территории арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.