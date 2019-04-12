Силовики ликвидировали террористов в ходе КТО в Тюмени

Тюмень, 12 апреля. В ходе контртеррористической операции в Тюмени, по предварительным данным, ликвидированы террористы.Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, в одном из домов в районе спецоперации начался пожар. К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Тюмени проводится контртеррористическая операция. В сообщении пресс-службы управления ФСБ по Тюменской области сказано, что подозреваемые планировали совершение террористического акта в местах массового пребывания людей.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.