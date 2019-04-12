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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Идлиб и Латакия

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Идлиб и Латакия

Дамаск, 12 апреля. Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, действующий на всей территории Сирии. За прошедшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа и Чекурджак провинции Латакия, Абу-Омар провинции Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что десятки сирийских семей продолжают прибывать в гуманитарный коридор «Джлем», расположенный в сирийской пустыне Хомс, из лагеря «Эр-Рукбан», где американские оккупационные силы удерживают в лагере тысячи мирных жителей.

Автор: Олеся Волкова
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