ФСБ объявила о проведении КТО в Тюмени

Тюмень, 12 апреля. В одном из районов Тюмени проводится контртеррористическая операция. Как говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Тюменской области, КТО был введен после поступившей информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»1.

Согласно приведенным данным, информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев ИГ1 была получена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области. В сообщении указано, что данные лица планировали совершение террористического акта в местах массового пребывания людей. Начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении КТО в целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан.

В ведомстве добавили, что КТО проводится с 19.56 по московскому времени на границах улиц Федерации, Локомотивная, Магнитогорская, Новоселов Калининского административного округа Тюмени. В настоящее время оперативный штаб осуществляет мероприятия по пресечению террористического акта, заключили в пресс-службе.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.